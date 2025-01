Brandalarm: Rathaus in Gersthofen muss evakuiert werden

Das Rathaus in Gersthofen ist am Freitagvormittag evakuiert worden. Hintergrund war laut Polizei ein Alarm, der durch einen technischen Defekt an der Lüftungsanlage ausgelöst wurde. Wie Bürgermeister Michael Wörle unserer Redaktion mitteilte, roch es im Rathaus am Vormittag nach Rauch. Er und seine Mitarbeitenden mussten das Rathaus daraufhin verlassen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Zum Sachschaden ist bislang nichts bekannt. (kinp)

