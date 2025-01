Bundestagswahl: So läuft die Briefwahl in Gersthofen ab

Die Zeit drängt: Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar ist die Frist zur Beantragung von Briefwahlunterlagen in diesem Jahr deutlich verkürzt. Daher gibt die Stadt Gersthofen wichtige Hinweise zum Ablauf für die Wahlberechtigten in der Stadt.

Wer Briefwahl nutzt, sollte die Briefwahlunterlagen zeitnah online beantragen (www.gersthofen.de/briefwahl). Der Versand erfolgt ab dem 10. Februar. Alternativ können die Unterlagen ab dem 10. Februar im Gersthofer Bürgerservicezentrum (Wahlamt) persönlich gegen Vorlage eines Ausweisdokuments abgeholt werden. Um Zeit und Wege zu sparen, empfiehlt das Gersthofer Wahlamt, dass der Stimmzettel direkt vor Ort ausgefüllt und abgegeben wird. Dazu stehen zwei Wahlkabinen und eine versiegelte Wahlurne bereit. Bürgerinnen und Bürger, die lieber zuhause wählen möchten, wird empfohlen, die Wahlunterlagen im Bürgerservicezentrum abzugeben oder in den Rathausbriefkasten einzuwerfen.

Das Wahlamt im Bürgerservicezentrum öffnet zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten an folgenden Terminen: Freitag, 14. Februar, 10 bis 14 Uhr, Samstag, 15. Februar, 8 bis 12 Uhr. Die Sonderöffnungszeiten gelten ausschließlich für das Wahlamt. Andere Service-Leistungen des Bürgerservicezentrums sind in dieser Zeit nicht möglich. Die regulären Öffnungszeiten sind: Montag 8 bis 12 und 13.30 bis 16.30 Uhr; Dienstag 7 bis 12 Uhr; Mittwoch 8 bis 12 Uhr; Donnerstag 8 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr; Freitag geschlossen.

Die Wahlbenachrichtigungen werden laut Stadt bis spätestens 2. Februar zugestellt. Der Versand der beantragten Briefwahlunterlagen erfolgt erst dann, wenn die Stimmzettel dem Wahlamt vorliegen, voraussichtlich ab dem 10. Februar. Die Stimmzettel werden dem Wahlamt frühestens am 7. Februar zugestellt. (AZ)