City-Center-Investoren planen Wohnkomplex in der Stadtmitte

Das City-Center in Gersthofen steckt mitten in einer Krise. Etliche Geschäfte stehen bereits leer. Und mit dem angekündigten Auszug des Rewe-Markts im kommenden Jahr ist bald auch noch der aktuell größte Mieter weg. Das ist ein großer Verlust, denn der Supermarkt gilt aktuell als Magnet, der Laufkundschaft auch in andere Läden bringen soll. Der neue Eigentümer des City-Centers findet deutliche Worte: „Fakt ist, dass unser City-Center lichterloh brennt.“ Um das Feuer zu löschen, setzt der Investor auf einen Neubau, durch den die Stadtmitte in Gersthofen insgesamt attraktiver werden soll. Das ist der Plan.

