Das ist beim Gersthofer Markt der Vereine geboten

Der „Basar der Vereine“ findet am 24. November statt. Zum 50. Mal laden die Ortsvereine am Sonntag vor der Eröffnung des Gersthofer Weihnachtsmarkts Wintermärchens ein. Die Einnahmen kommen der Gersthofer Stiftung „Hilfe in Not“ zugute.

Unter den vielfältigen Waren sind auch handgemachte Dekoartikel von Schul- und Kindergartenkindern. Der Ulrichskindergarten präsentiert selbst gestaltete Kleinigkeiten und die Ehrenamtlichen des Gersthofer Freiwilligenzentrums Zebi übernehmen den Verkauf des Stadthonigs und der Kirchweihkrüge sowie der städtischen Fundsachen – ebenfalls im Eingangsbereich des Rathauses. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Erlös der Veranstaltung fließt eins zu eins in die Gersthofer Stiftung „Hilfe in Not“, die sich für bedürftige Gersthoferinnen und Gersthofer einsetzt.

Zum Gersthofer Basar gehört ein Bastelnachmittag und viel Musik

Eröffnet wird der „Basar der Vereine“ um 13 Uhr von Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle. Das Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Währenddessen bietet das Team des Jugendzentrums „YoCo“ von 14 bis 17 Uhr einen Bastelnachmittag für Kinder im Foyer des Rathauses an.

Musikalisch wird der Nachmittag vom Jugendorchester Gersthofen Schwäbische Bläserbuben, der Gerry Fried Big-Band, der Stadtkapelle Gersthofen, den Gersthofer Blasharmonikern sowie der Sing- und Musikschule umrahmt. Das DanceCenter No1 präsentiert einen Querschnitt ihrer Arbeit mit den Kindern.

Das neue winterliche Herzstück, unsere „Stockerbahn“, ist wieder im Zentrum des Rathausplatzes und von den Ständen unserer Ortsvereine umgeben. Betreut von den Mitgliedern des Gersthofer Eisstockschützenvereins können alle beim „Blattlschießen“ mitzumachen. (AZ)

50. Basar der Vereine zugunsten der Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“ Das Programm am 24. November Rathausplatz: 13 Uhr Eröffnung durch Michael Wörle, Erster Bürgermeister anschl. spielt die Gerry Fried Big-Band 14 Uhr Stadtkapelle Gersthofen 15 Uhr Jugendorchester Gersthofen 16 Uhr Gersthofer Blasharmoniker 17 Uhr DanceCenter No1 Sing- und Musikschule Gersthofen Rathaus-Foyer: 13 Uhr Der Ulrichskindergarten bietet Bastelsachen zum Verkauf Außerdem Verkauf von Stadthonig, Kirchweihkrügen und Fundsachen durch Ehrenamtliche des Gersthofer Freiwilligenzentrums Zebi 14-17 Uhr Basteln mit Mitarbeitern des Jugendzentrums „YoCo“.