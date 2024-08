Das ist im September in der Gersthofer Stadtbibliothek geboten

Im September ist in der Gersthofer Stadtbibliothek wieder einiges geboten. So kann man etwa im Repair Café am Samstag, 7. September, wieder alten Lieblingstücken von der Jeans bis zur Kaffeemaschine neues Leben einhauchen. Auch Fahrräder können gemeinsam repariert werden. An diesem Tag ist die Spiele- und Puzzletauschbörse wieder offen.

Schachtraining für junge Leute ist ebenfalls am Samstag, 7., sowie am 21. September, je von 10 bis 12 Uhr. Der offene Schachtreff für Erfahrene findet donnerstags um 10 Uhr statt. Am Donnerstag, 26. September, findet der Spieleabend ab 18 Uhr statt.

Die Leseoma Hanna liest am Samstag, 14., und 28. September von 11 bis 12 Uhr vor. Leseomi Edith kommt im Oktober wieder in die Stadtbibliothek.

Giudo Buettgen stellt in Gersthofen sein Buch „Champagnergrab“ vor

Außerdem ist im September die Krimi-Lesung mit Autor Guido Buettgen. Er liest am 19. September um 19 Uhr aus „Champagnergrab“ vor. Der Feldafinger Autor präsentiert damit den dritten Band seiner „Champagnertrilogie”. Dabei wird Buettgen, der mehrfach beim renommierten Krimifestival München sowie bei den Aachener Krimitagen zu Gast war, die Zuhörer neben packenden Lesepassagen auch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer Buchentstehung werfen lassen sowie unterhaltsame biografische Anekdoten preisgeben. Tickets zu zehn Euro sind in der Stadtbibliothek erhältlich. Für Restkarten ist die Abendkasse geöffnet.

Vom 24. bis 27. September ist die Stadtbibliothek wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die Rückgabe der meisten Medien ist in dieser Zeit über den Rückgabeautomaten möglich, der Kartenvorverkauf hat normal geöffnet.

Mehr Details zu allen kostenlosen Veranstaltungen finden Sie unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de.