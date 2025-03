Das sind die großen Wohnbauprojekte in Gersthofen

Mit dem Ausklang des Winters nehmen in Gersthofen die Bauarbeiten für neue Wohnanlagen an Fahrt auf: Derzeit gibt es zwei große Baustellen, auf denen mächtig was los ist.

Die größte Baustelle liegt gegenüber der Gerfriedswelle im Bereich Sportallee und Auenstraße. Dort liegt das Grundstück, auf dem die alte Villa der Unternehmerfamilie Humbaur stand und inzwischen abgerissen wurde. Das Haus war vorher von der Straße aus kaum sichtbar, da bisher eine dichte Heckenbepflanzung sowie weitere Gebäude im Umfeld die Villa selbst im Winter fast verborgen haben. Inzwischen ist freie Sicht auf die Fläche. Der Stadtrat hat schon vor einiger Zeit eine Wohnanlage mit 65 Einheiten genehmigt.

Geplant ist ....

Diese sieht momentan eine vier- bis fünfgeschossige Wohnbebauung mit 65 Wohneinheiten im Bereich Sportallee und Auenstraße vor. Sie entstehen in einem Bauriegel auf der Ostseite des Grundstücks zur Sportallee hin und zwei weiteren, jeweils dreigeschossigen, kleineren Gebäuden in zweiter Reihe. Zwischen den Gebäuden ist ein Innenhof angedacht, ebenso soll eine gemeinschaftliche Tiefgarage errichtet werden. Insgesamt müssen 111 Stellplätze nachgewiesen werden. Dies ist besonders wichtig, da bereits seit Jahren an der Sportallee und den angrenzenden Straßen im Sommer „wild“ geparkt wird: Weil das Freibad Gerfriedswelle überaus beliebt bei Besuchern nicht nur aus Gersthofen ist und an heißen Tagen Tausende dort den Badespaß genießen, sind die Straßen regelmäßig zugeparkt, sodass die heutigen Einwohner bereits oft nicht auf ihre Grundstücke kommen. Die vorhandenen Parkplätze reichen nicht aus – und eine Lösung war bisher nicht in Sicht.

Eine weitere große Wohnanlage wird hinter der Stadtbibliothek auf einem von der Mendelssohn- und Ludwig-Thoma-Straße eingefassten Grundstück entstehen. Die Bauarbeiten haben nichts zu tun mit dem in der Nähe geplanten Projekt "Servus Maria", wie es immer wieder vermutet wird. Die Bebauung des Grundstücks ist seit längerem in Planung. Bereits 2022 wurden dem Bauunternehmen in einem Vorbescheid wichtige Eckpfeiler genehmigt. Das Bauvorhaben liegt im Gersthofer Stadtkern und eigentlich in einem Mischgebiet, sieht aber nur Wohnen vor. Das Projekt läuft unter dem Titel "Mendelssohnpark". Bebaut wird die Mendelssohnstraße 3 (früher Zahnarzt-Praxis Dotterweich) sowie zwei bisher mit Einfamilienhäusern bebaute Grundstücke an der Ludwig-Thoma-Straße. Die Wohnhäuser standen vor ihrem Abriss eine längere Zeit leer. Da die Mendelssohnstraße 3 mit Abstand das größte Grundstück ist, läuft das Bauvorhaben unter der Bezeichnung "Mendelssohnpark". Laut Homepage des Bauunternehmens GS-Wohnbau aus Augsburg sollen etwa 40 Wohneinheiten mit einer Größe von 40 bis 120 Quadratmetern entstehen. Wegen der Baustelle ist die Ludwig-Thoma-Straße bis zum Jahresende komplett gesperrt. Nur ein schmaler Streifen für F

Geplant sind drei Mehrfamilienhäuser, die eine Tiefgarage verbinden soll. Die Häuser "umrahmen" dann das einzige weiter bestehende Einfamilienhaus in der Mendelssohnstraße 1 an der Ecke. Die neuen Gebäude sollen drei Vollgeschosse bekommen und mit einem Flachdach gebaut werden.

Neben diesen bereits sichtbaren Bauarbeiten, gibt es weitere Planungen für Wohnbebauung. Bis auf Weiteres auf Eis gelegt hat die Stadt zwar das geplante Wohngebiet "Nördlich der Thyssenstraße". Stattdessen will die Stadt nun die Stiftersiedlung nach Norden erweitern. Auf einem Areal, das dem Unternehmen Clariant gehörte, soll mittelfristig Wohnraum entstehen. Schon mehrere Informationsveranstaltungen fanden dazu statt.

Icon Vergrößern Diese Visualisierung zeigt, wie sich der Investor den neuen Wohnkomplex (mit begrüntem Dach) neben dem City-Center in der Bahnhofstraße vorstellt. Foto: Concrete Capital, Behnisch Architekten Icon Schließen Schließen Diese Visualisierung zeigt, wie sich der Investor den neuen Wohnkomplex (mit begrüntem Dach) neben dem City-Center in der Bahnhofstraße vorstellt. Foto: Concrete Capital, Behnisch Architekten

Mitten in Gersthofen, neben dem bestehenden City-Center, soll ein neuer Wohnkomplex mit begrüntem Dach entstehen – so wünscht es sich jedenfalls der Investor. Das kriselnde City-Center gehört inzwischen dem Unternehmen Concrete Capital. Dessen Geschäftsführer Peter Fritsche hat dem Stadtrat im Dezember Pläne vorgestellt, was er vorhat. Der Investor setzt auf einen Neubau, durch den die Stadtmitte in Gersthofen insgesamt attraktiver werden soll. Dort, wo sich aktuell ein großes Parkdeck befindet, sollen mehrere Gebäude mit Dutzenden Wohnungen entstehen. Diese Gebäude sollen auf das Parkdeck aufgebaut werden, sodass möglichst viele der bestehenden Parkplätze erhalten bleiben. Soweit der Plan. Bis hier die Bagger anrollen, wird aber noch Zeit vergehen.