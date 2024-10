Das steckt hinter dem internationalen Sprach- und Kulturcafé

Das internationale Sprach- und Kulturcafé in der Begegnungsstätte Du und hier geht am Mittwoch, 9. Oktober, ab 9.30 Uhr, in die nächste Runde. Wer an „Auf einen Schwatz“ teilnimmt, kann sich in der Wunschsprache mit anderen Gleichgesinnten zu unterhalten. Stefan Krug, Leiter der Begegnungsstätte, erklärt das neue Angebot: „Die möglichen Themen können individuell gewählt und zusammengestellt werden. Sowohl das aktuelle Tagesgeschehen aus Politik und Kultur ist möglich – es kann aber auch um den Austausch über Artikel von Webseiten oder den eigenen Urlaub im entsprechenden Land gehen.“

Christiane Biesinger von der Gersthofer Volkshochschule ergänzt: „Die Gründe für eine Teilnahme sind vielfältig: sowohl begleitend zu einem Sprachkurs bei der Volkshochschule, um das Gelernte im Sprechen und Hören anzuwenden, also auch, um vorhandene Sprachkenntnisse aktiv und beweglich zu halten. Der Spaß am Austausch ist dabei ein wichtiges Element.“

Damit sich die einzelnen Sprachgruppen leichter finden, gibt es verschiedene Tische mit je einer Landesfahne, an dem die Wunschsprache gesprochen wird. Nächster Termin ist der 9. Oktober in der Kirchstraße 12 in Gersthofen. Weiter geht es am 13. November und 11. Dezember, also immer am zweiten Mittwoch im Monat. Interessierte können sehr gerne einen Artikel oder eine Reportage als Themenidee mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0821 4970 8741 und gersthofen.de/du-und-hier. (AZ)