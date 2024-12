Das waren Zeiten: Vor 25 Jahren bekam jeder Gersthofer 100 Mark

Bislang war es üblich, dass in Gersthofen der städtische Haushalt in der Dezember-Stadtratssitzung verabschiedet wurde. Diese gängige Praxis klappt heuer allerdings so nicht. Bereits in mehreren Sitzungen beriet der Finanz- und Ordnungsausschuss über den Haushaltsplan-Entwurf und Wege zum Einsparen. Dieser sieht im Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 2,6 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt ein Minus von 42,3 Millionen vor. Eine ungewohnte Situation für die in den letzten Jahren auffällig finanzstarke Stadt.

