Der Musikalische Wochenmarkt geht ins Finale

Der Gersthofer Wochenmarkt wird am Samstag, 21. September, zum letzten Mal in diesem Jahr zum musikalischen Wochenmarkt. Zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr spielt das Jugge Jugendorchester Gersthofen auf, um die Besucherinnen und Besucher des Wochenmarkts zu unterhalten. Zudem werden am Samstag Schmankerl von Cirkularium angeboten. „Der musikalische Wochenmarkt bietet am kommenden Wochenende eine perfekte Kombination aus regionalen Produkten, Unterhaltung und Kulinarik“, sagt Simone Jansen, Wirtschaftsförderung Stadt Gersthofen. (AZ)