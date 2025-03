Die spannende Geschichte der „Humbaur-Villa“ ist vorbei

Für eine neue Wohnanlage mit 65 Wohnungen wurde jüngst an der Sportallee in Gersthofen gegenüber dem Freibad Gerfriedswelle eine alte Villa abgerissen. Mit diesem fast hundert Jahre alten Gebäude verbinden die „alten Gersthofer“ unter dem ursprünglichen Namen „Kaiser-Villa“ frühere Erinnerungen. Zuletzt war das aktuell unter „Humbaur-Villa“ bekannte Haus einschließlich Schwimmhalle und weiterer Gebäude unbewohnt und dem Zerfall überlassen. Spaziergänger staunen nunmehr über den großen Umfang der zur Bebauung freigelegten Fläche, die bislang entlang des Grundstückes an der Ecke Auenstraße und Sportallee hinter einer hohen Heckenbepflanzung und alten Bäumen verborgen war,

