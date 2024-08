Die Olympischen Spiele in Paris sind derzeit das sportliche Großereignis. Wenn man in den Annalen dieses Sportspektakels sucht, so findet man bislang keine Teilnehmer aus Gersthofen. Doch einige Sportlerinnen und Sportler haben eine Verbindung zur Stadt. Auch Sportlegenden, Sportidole und sogar ein „Denkmal des Sports“ sind darunter.

Karl Heinz Wagner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Olympische Spiele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis