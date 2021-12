Ehemaliger Kuka-Turm in Gersthofen füllt sich weiter

Plus Der ehemalige Kuka-Turm in Gersthofen ist inzwischen zum Standort für IT-Firmen geworden, die Unternehmen beraten. Nun kommt etwas Neues hinzu.

Der Kuka-Turm im Gersthofer Hery-Park ist von Weitem schon als Landmarke zu sehen. Im Turm selbst sind unter anderem IT-Dienstleister, eine Versicherung und ein Immobilienunternehmen zu finden. Nun soll im niedrigeren Gebäudeteil entlang der Bahnhofstraße eine neue Nutzung einziehen.