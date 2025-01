Zwei junge Preisträger: Ihr Element ist das Wasser

Im Alter von fünf Jahren hat Sophie Wendler schwimmen gelernt, heute ist sie eine erfolgreiche junge Athletin. Stellvertretend für die vielen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler in der Stadt wurde sie beim Neujahrsempfang in Gersthofen ausgezeichnet. Eine zweite Auszeichnung ging an einen jungen Mann, dessen Element ebenfalls das Wasser ist, wenn auch auf ganz andere Art.

