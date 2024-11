Ein Lehrer packt aus und ein

Um Schule geht es im Kabarettprogramm „40 Jahre Ferien - ein Lehrer packt ein“ von Han‘s Klaffl. Er ist ein Musiklehrer, Kabarettist und Autor und unterhielt das Publikum in der sehr gut besuchten Gersthofer Stadthalle mit seinen Geschichten über Elternsprechtage, das Korrigieren und vielem mehr aus dem Unterrichtsalltag. Klaffl war als Gymnasiallehrer tätig. Seit 2014 ist er Pensionär. 2005 begann er, parallel zum Lehrerberuf, seine Solokarriere als Musikkabarettist. Seitdem verarbeitet er seine Erfahrungen auf unterhaltsame Weise und das kam sehr gut an in Gersthofen. Im Publikum saßen natürlich auch viele Lehrerinnen und Lehrer - Klaff‘l scherzte, er könne an der Kleidung und dem Gesichtsausdruck deren Fächerkombination erkennen.

