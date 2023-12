Gersthofen

Eine Entscheidung vor 60 Jahren veränderte das Gersthofer Stadtbild

Plus Wo einst der alte Bauhof und der Omnibusbetriebshof standen, ist heute ein Herzstück der neuen Mitte von Gersthofen zu erleben. Weitsicht in der Planung ist nicht neu.

Von Karl-Heinz Wagner

Stadtplanung und Stadtentwicklung sind für Kommunalpolitiker und -politikerinnen beim Gestalten ihrer Stadt wichtige und herausfordernde Aufgaben. Vorausblickende Stadtentwicklung in Verbindung mit der Planung des örtlichen Verkehrs geht immer über längere Zeiträume und ist nicht neu. Noch vor dem Jahr 1990 verkörperte ein riesiger Acker, ein bei Kindern beliebter Rodelhang und ein unansehnlicher staubiger Parkplatz die „Gersthofer Mitte“. Aus der damaligen Vision eines neuen Stadtzentrums wurde mit dem Spatenstich für das City-Center im Jahr 1990 Wirklichkeit. Mit dem Bau der Stadtbücherei und neuem Ballonmuseum im Jahr 2003 galt die damalige Stadtzentrumsplanung als abgeschlossen.

Eine frühere im Jahr 1963 mit Blick auf die Zukunft getroffene Entscheidung ermöglichte 40 Jahre später den Bau der Gersthofer Stadtbücherei und des neuen Ballonmuseums. So bewies der Marktgemeinderat vor genau 60 Jahren großen Weitblick. Noch kurz vor Ende des Jahres 1963 fasste er in einer Gemeinderatssitzung nach einer Mammutdiskussion von 110 Minuten Redezeit mit 15 gegen 6 Stimmen den Beschluss, im Industriegebiet an der Flotowstraße einen neuen Omnibusbetriebshof zu errichten. Dieser wurde schließlich im Jahr 1968 in Betrieb genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

