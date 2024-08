Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet am Freitag, 30. August, von 19 bis 21.30 Uhr eine geheimnisvolle Nacht am Europaweiher in Gersthofen. Gemeinsam mit Harald Harazim können Familien mit Kindern ab sechs Jahren auf Erkundungstour gehen und entdecken, was einem am Ufer und in der Nähe des Wassers alles begegnet. Treffpunkt ist der Parkplatz am Europaweiher. Anmeldungen sind bis 26. August per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise stehen auf der Homepage des LPV (www.lpv-landkreis-augsburg.de) unter Aktuelles & Infos. (AZ)