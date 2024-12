Eine Skifahrt nach Berwang

Am 8. Februar ist es wieder soweit. Das Gersthofer Schneetreiben startet zu einer lustigen Fahrt in das Skigebiet Berwang am Rastkopf. Das städtische Angebot richtet sich an Gersthofer Wintersportfans, die Lust haben, gemeinsam einen Familien-Spaß-Tag im Schnee zu verbringen. Zusammen mit Gersthofer Vereinen findet vor Ort ein vielfältiges Programm statt. Von der Schneeschuhtour über Langlauf bis hin zum Skirennen ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Natürlich darf auch die richtige Après-Ski-Party nicht fehlen. Für das leibliche Wohl sorgen die vier Ortsvereine CSC Batzenhofen-Hirblingen, TSV Gersthofen Abteilung Alpin, DAV Gersthofen und NaturFreunde Gersthofen. Für einen geringen Unkostenbeitrag von 20 Euro (Erwachsene) und 15 Euro (Kinder) steht ein Bustransfer von Gersthofen direkt ins Skigebiet Berwang am Rastkopf bereit. Die Bezahlung der Liftkarten, welche zum Sonderpreis erhältlich sind, erfolgt dann direkt im Bus. Das Gersthofer Schneetreiben ist exklusiv für Gersthofer Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitglieder der Gersthofer Ortsvereine. Anmeldung bis 12. Januar unter: www.gersthofen.de/schneetreiben. Die Plätze sind begrenzt. (AZ)

Philipp Kinne