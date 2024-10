Eine Überdosis Rock 'n' Roll für Gersthofen

„Skandal im Sperrbezirk“ - dieser über 40 Jahre alte Bierzelt-Knaller war in den vergangenen elf Tagen auf der Gersthofer Kirchweih fast jeden Abend als Coverversion in Habo‘s Festschänke zu hören. Als Nachschlag gab es nun das Original. Mit einem umjubelten Konzert vor 1.700 Besucherinnen und Besuchern sorgte die Spider Murphy Gang für einen fulminanten Höhepunkt des Premierenfestes auf der neu gestalteten Multifunktionsfläche. „Ich hätte nie gedacht, dass die mal in Gersthofen spielen. Aber dieses Zelt finde ich spitze und bestens für Rockkonzerte geeignet“, freute sich Anne Schwarzkopf auf die Münchner Kultband, die zuletzt 2018 in der Gersthofer Stadthalle unplugged am Start war.

