Fehlalarm: Feuerwehr rückt wegen möglicher Gefahrenstoffe aus

Weil eine Gefahrenstoff-Warnanalge ausschlug, rückte die Feuerwehr am Donnerstagabend in die Stadtmitte aus. Die Anlage misst die Sauerstoffkonzentration in einer Tiefgarage - und löste den Alarm aus. Gemeinsam mit der Freiwlligen Feuerwehr wurde auch die Polizei alarmiert. Zum Glück stellte sich vor Ort aber schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Tiefgarage wurde mit einem Messgerät durch einen Trupp der Feuerwehr kontrolliert, dabei konnte kein Gefahrstoffaustritt und Auslösegrund festgestellt werden. Die Anlage wurde dem Betreiber übergeben. Von der Feuerwehr Gersthofen waren ca. 20 Einsatzkräfte im Einsatz. (kinp)

