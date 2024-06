Feuerwehr rückt zu Brand bei Wasserstoff-Tankstelle in Gersthofen aus

In Teilen Gersthofens war am Dienstagvormittag ein Knall zu hören. Der Grund: An der Wasserstoff-Tankstelle im Güterverkehrszentrum kam es zu einem Brand.

Erst vor etwa einer Woche wurde sie eröffnet, nun ist sie wieder geschlossen. An der neuen Wasserstoff-Tankstelle im Güterverkehrszentrum in Gersthofen brach am Dienstagvormittag ein Brand aus. Laut Polizei war gegen 10.10 Uhr in Teilen Gersthofens ein lauter Knall zu hören. Offenbar kam es zu einer Verpuffung, in dessen Folge sich eine große Flamme entzündete. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Frankfurter Straße zum Glück schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Einsatz an Wasserstoff-Tankstelle in Gersthofen: Brandursache noch unklar

Wie die Polizei mitteilt, ist noch unklar, was den Brand ausgelöst hat. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei von einem technischen Defekt auszugehen. Errichtet wurde die Tankstelle von dem Gase-Spezialist Tyczka Hydrogen aus Geretsried bei München. Unternehmenssprecher Ulrich Hanke erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: "Wir werden nun prüfen, wie es zu dem Brand kam." Nach ersten Erkenntnissen gab es wohl eine Verpuffung an einem Kompressor. Zur Schadenshöhe könne man noch keine Angaben machen. "Zum Glück gab es keinen Personenschaden", sagt Hanke. Er sei froh, dass die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle brachte.

Etwa vier Stunden lang waren die Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz. Foto: Günter Bugar, Feuerwehr Gersthofen

Wasserstoff-Tankstelle im GVZ eröffnete erst vor rund einer Woche

Die Gersthofer Feuerwehr rückte am Dienstagvormittag nach eigenen Angaben mit etwa 20 Einsatzkräften an. Außerdem waren Kräfte der Wehren aus Neusäß und Täfertingen sowie der Kreisbrandinspektion, des Rettungsdiensts und der Polizei im Einsatz. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich der Brand auf die umliegenden Gebäude ausweitet. Sie waren nach Angaben der Gersthofer Wehr etwa vier Stunden lang im Einsatz.

Die Wasserstoff-Tankstelle war erst vor rund einer Woche eröffnet worden. Nun ist sie laut dem Betreiber bis auf weiteres geschlossen. Foto: Günter Bugar, Feuerwehr Gersthofen

Wie berichtet, ist die Wasserstoff-Tankstelle erst seit wenigen Tagen in Betrieb. Durch die Investition wurde eine bestehende Tankstelle der Firmen Baywa und Kloiber erweitert, an der Lkw bisher schon Diesel, LNG und LPG tanken konnten. Gefördert wurde das Projekt mit zwei Millionen Euro durch den Freistaat im Rahmen seiner Wasserstoffstrategie.