Frau findet ihr Auto in der Dresdener Straße zerkratzt vor

Unschöne Überraschung für die Besitzerin eines Autos: Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau ihren Wagen am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr ordnungsgemäß in der Dresdener Straße in Gersthofen abgestellt. Als sie Samstagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte die Frau eine Beschädigung des Lacks auf der zum Gehweg geparkten Seite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (jah)

