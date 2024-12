Freie Wähler setzen Michael Wörle auf Platz fünf für die Bundestagswahl

Die Freien Wähler in Bayern haben am Samstag ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 23. Februar aufgestellt. Wie berichtet, rechnet sich die Partei gute Chancen auf den erstmaligen Einzug ins Parlament in Berlin ein über die Möglichkeit, drei Direktmandate zu gewinnen. Der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle kandidiert dafür im Wahlkreis Augsburg-Stadt und jetzt auch auf der Landesliste auf Platz fünf. Im Gespräch mit unserer Redaktion vor wenigen Wochen hatte der Parteilose fest mit seinem Einzug in den Bundestag in Berlin gerechnet. Demoskopen halten den Einzug der Partei jedoch eher für unrealistisch. Lesen Sie mehr dazu im Bayernteil. (jah)

