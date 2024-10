Für Biber, Eisvogel und Co. wird ein Idyll geschaffen

Vor 15 Jahren hatte sich am Bögelegraben bei Batzenhofen eine Biberfamilie niedergelassen. Die Tiere stauten den Damm auf und schufen einen See. Durch den Aufstau war aber der Notablauf des Kanals, der in den Böglegraben führt, nicht mehr gegeben. Doch das Wasserwirtschaftsamt forderte, die Funktionstüchtigkeit des Ablaufes wiederherzustellen.

Die erste Lösung, den Kanal zu verlegen, war zu teuer. Jürgen Heichel, Mitarbeiter des Tiefbaus bei der Stadt Gersthofen, kam dann die Idee, den Graben zu verlegen und somit dem Biber ein neues Revier zu geben, in dem das Tier ungestört seiner Bautätigkeit nachgehen kann.

120.000 Euro kostete das Gersthofer Biberprojekt bislang

Daraufhin wurde ein Landschaftsarchitekt mit der Planung, der Abstimmung mit der Naturschutzbehörde, dem Biberbeauftragten des Landkreises sowie dem Wasserwirtschaftsamt beauftragt. Es entstand laut Pressemitteilung ein neuer Bachverlauf und ein komplett neues Ökosystem, das sich mit Leben gefüllt hat. Das ganze Projekt soll im Zeitplan von drei Jahren abgeschlossen sein, sofern der Biber das ihm angebotene Areal als neues Zuhause annimmt. Die bisherigen Baukosten belaufen sich auf etwa 120.000 Euro.

„Das Grundstück neben dem Bögelegraben hat ohnehin der Stadt gehört, deshalb dachte ich, wir können das gut nutzen. Jetzt sieht man, dass ein ganz neues Biotop entstanden ist. Das zusätzliche Futterangebot, beispielsweise aus dem Weidenschnitt, fördert die Artenvielfalt und wir sind gespannt, welche Tiere sich dort noch ansiedeln werden“, sagte Heichel in der jüngsten Sitzung des Gersthofer Bauausschusses. Dort stellte er das Projekt vor.

Auch an den Eisvogel wurde bei dem Gersthofer Projekt gedacht

Im neuen Böglegraben wurde außerdem eine Eisvogelwand eingebaut, die dem Eisvogel, der im Bereich der Schmutter und den angrenzenden Gräben seinen Lebensraum hat, zusätzliche Nistgelegenheiten bietet. Hier ist außerdem die Beobachtung des seltenen Eisvogels möglich. Das gesamte neue Biberbiotop zieht zahlreiche Amphibien, Wasservögel und Kleinstlebewesen aller Art an.

Gerardo Palotta, Biberbeauftragter des Landkreises, ist begeistert: „Ich unterstütze das Biberprojekt der Stadt Gersthofen. Das ist eine tolle Sache, um mehr Lebensraum für den Biber und unser Ökosystem bieten zu können.“

Ein weiteres Thema im Bauausschuss war eine Unterkunft für Geflüchtete. In einem Mehrfamilienhaus in Gersthofen mit sechs Wohnungen soll diese Nutzung für zwei weitere Jahre gelten. Diesem Antrag stimmte der Ausschuss geschlossen zu. Etwas komplexer ist der Sachverhalt bei einer Lagerfläche. 116 Container sollen dort, in der Nähe der Henleinstraße, errichtet werden. Der Ausschuss hatte den Antrag schon im August abgelehnt, weil zu wenige Stellplätze vorgesehen sind. Allerdings ist das Augsburger Landratsamt anderer Meinung. Nach einer mündlichen Verhandlung vor vier Wochen am bayerischen Verwaltungsgerichtshof wollten alle Beteiligten den Rechtsstreit beenden - doch dann würden 26 Stellplätze, teils vor den Toren der Container quer reichen. Gersthofen ist damit weiterhin nicht einverstanden. Ende der Rechtsstreit mit 26 Stellplätzen will die Stadt klagen. Vier Ausschussmitglieder stimmten gegen diesen Beschluss. (mit AZ)

Der Film zum Gersthofer Biberprojekt Falk Heller hat gemeinsam mit Jürgen Heichel einen Film über die gesamte Baumaßnahme „Böglegraben“ gedreht, in dem man eindrucksvoll sieht, wie der Bau im Laufe der Jahreszeiten voran ging und wie es jetzt dort aussieht. Den Film finden Sie auf der Webseite der Stadt Gersthofen und unter: https://youtu.be/fVbjG7Y8t-4