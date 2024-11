Fußgängerin wird in Gersthofen von Auto erfasst

Eine Fußgängerin ist am Montag in Gersthofen von einem Auto erfasst worden. Das berichtet die Polizei. Demnach bog eine 37-Jährige mit ihrem Auto gegen 16.30 Uhr von der Augsburger Straße nach rechts in ein Grundstück ein. Dabei übersah sie laut Polizei die 27 Jahre alte Fußgängerin, die auf dem Gehweg lief. Die Frau erlitt Verletzungen am Fuß, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

