Polizei zieht am Wochenende mehrere Betrunkene aus dem Verkehr

Mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer sind am Wochenende von der Polizei Gersthofen kontrolliert worden. Bereits am Freitag gegen 19 Uhr fiel ein Autofahrer auf, der beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße gegen ein anderes Fahrzeug gefahren war. Der Schaden: rund 3000 Euro, berichtet die Polizei. Da der 57-Jährige wegfahren wollte, schaltete sich ein Zeuge, der den Anstoß gesehen hatte, ein. Er klopfte beim 57-Jährigen ans Autofenster und konnte ihn somit am Verschwinden hindern.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Wert: ca. 0,8 Promille. Der 57-Jährige musste zur Blutentnahme, der Führerschein wurde einbehalten. Zudem schaltete sich bei der Aufnahme des Vorfalles noch ein Arbeitskollege des 57-Jährigen ein und behauptete, er sei gefahren. Dieser wurde zusätzlich wegen Verdachts der Strafvereitelung angezeigt.

Am Samstag fiel einer Streife der Polizei dann gegen 1.15 Uhr ein Autofahrer auf, der in Richtung Gablingen unterwegs war und viel zu schnell fuhr. Als die Polizei ihn anhielt, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von etwas über ein Promille.

Ähnlich hoch war der Wert bei einem Test, den die Polizei am Sonntag gegen 22.15 Uhr bei einer Kontrolle im Gersthofer Industriegebiet machte. Dort fiel ein 23-Jähriger auf, der laut Polizei ebenfalls zu schnell unterwegs war. Der Test ergab rund 1,2 Promille. Seinen Führerschein ist der junge Mann damit wohl eine Zeit lang los. (kinp)