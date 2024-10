Geführter Rundgang durch das neue Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen

Welche äußeren Voraussetzungen ermöglichen ein zeitgemäßes Lernen im 21. Jahrhundert? Welche Rolle spielen dabei auch Nachhaltigkeit und Energieeffizienz? Antworten auf diese und viele weitere Fragen soll ein kostenfreier Rundgang durch das im Sommer 2024 neu eröffnete Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen geben. Die Schule bietet Raum für 47 Klassenzimmer, großzügige Flächen für Lernlandschaften, eine modernen Dreifachsporthalle und eine Tiefgarage. Das Besondere an dem Gebäude: Mit Hilfe einer ausgeklügelten Holzhybridbauweise, einem energetischen Konzept mit Wärmeversorgung, Lüftung und einer optimierten Photovoltaikanlage gelang es, den geforderten Neubau-Niedrigenergie-Standard um etwa 35 Prozent zu unterschreiten. Die Führung soll Interessierten einen kurzweiligen Einblick in die Bauweise des Paul-Klee-Gymnasiums (Schubertstraße 68) geben. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Stefan Baur vom Fachbereich Hochbau des Landratsamtes Augsburg und der Kreisheimatpflegerin Claudia Ried statt, am Dienstag, 5. November, ab 18.30 Uhr. Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an Heimatpflege@LRA-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2547 gebeten. (AZ)

