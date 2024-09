Gemeinsam vegetarische Burger kochen

Herbstlich geht es beim gemeinschaftlichen Kochen im Du und hier in Gersthofen zu. Am Freitag, 27. September, ab 15 Uhr wird dort in der Kirchstraße 12 gemeinsam gekocht und geratscht. Dabei werden nicht nur neue Rezeptideen entdeckt und ausgetauscht, sondern auch neue Kontakte geknüpft. Dieses Mal sollte jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ein bis zwei Tomaten mitbringen. Als Hauptgericht werden diesmal vegetarische Burger mit Champignon-Patty zubereitet, dazu eine Cashew-Sauce. Der Beilagen-Salat wird exotisch, als Dessert wird ein Feigen-Walnuss-Blätterteig-Kuchen zubereitet. Eine Anmeldung nicht notwendig. Weitere Infos auf www.gersthofen.de/du-und-hier und unter Telefon 0821 4970 8741. (AZ)