„Gersthofen läuft“ bringt 18.000 Euro für den guten Zweck

Anfang Juni startete „Gersthofen läuft“. Organisiert und durchgeführt wurde die dritte Auflage des Spendenlaufs von der Kolpingsfamilie Gersthofen, den Gersthofer Party-Freunden, den NaturFreunden Gersthofen sowie dem Deutschen Alpenverein Sektion Gersthofen. Die Stadt Gersthofen unterstützt den guten Zweck.

Die Spenden in einer Gesamthöhe von 18.000 Euro gingen 2024 an das Bayerische Rote Kreuz, Bereitschaft Gersthofen. Erlaufen und gespendet wurden insgesamt 17.796,66 Euro, die dann durch die Schreinerei Binder auf 18.000 Euro aufgerundet wurden. Insgesamt gingen mehr als 200 Läuferinnen und Läufer an den Start, die insgesamt 5.041 Runden gedreht und somit knapp 1.900 Kilometer zurückgelegt haben. Mehr als 70 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus vier Gersthofer Vereinen sorgten für einen gelungenen Ablauf der Veranstaltung.

Was mit der Spende aus „Gersthofen läuft“ passiert

Das Bayerische Rote Kreuz Bereitschaft Gersthofen steckt die Spende in einen neuen Transporter mit Rampe und Standheizung und soll Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten ermöglichen. Bürgermeister Michael Wörle dankte den Organisatoren und Ehrenamtlichen für ihren Einsatz bei „Gersthofen läuft“ und freut sich, dass mit der Spende das Rote Kreuz unterstützt wird. „Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes sind die stillen Helden unserer Gesellschaft. Ihre Hingabe und ihr unermüdlicher Einsatz stehen für Mitmenschlichkeit und Solidarität. Sie sind diejenigen, die ihre eigene Zeit, ihre Kraft und oft auch ihre eigenen Ressourcen opfern, um anderen im Alltag und in Notsituationen zu helfen. Ohne Erwartung von Ruhm oder Anerkennung stehen sie bereit, wo immer sie gebraucht werden, sei es bei Veranstaltungen, in Notfällen oder im Alltag, wenn schnelle Hilfe gefragt ist.“

Der Termin für „Gersthofen läuft“ 2025 steht schon fest

Die vier Gersthofer Vereine - Kolpingsfamilie Gersthofen, Gersthofer Party-Freunde, NaturFreunde Gersthofen sowie der Deutsche Alpenverein Sektion Gersthofen - werden auch 2025 zu einem Spendenlauf aufrufen. Der nächste Termin für „Gersthofen läuft!“ ist der 17. Mai 2025 auf dem DAV- und Naturfreunde-Gelände in Gersthofen. (AZ)