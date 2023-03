Gersthofen schaltet die Rathausbeleuchtung für den Klimaschutz aus

Den Klimaschutz ernst nehmen: Gersthofen ist Teil der diesjährigen "Earth Hour" des World Wildlife Fund Deutschland.

Gersthofen schaltet anlässlich der sogenannten Earth Hour für eine Stunde die Rathausbeleuchtung aus. Bürgermeister Michael Wörle nennt diese Aktion aufgrund der extremen Wetterereignisse, der Energiekrise und der sich ändernden politischen Prioritäten des letzten Jahres einen wichtigen Moment, "um unsere Unterstützung für ambitionierten Klimaschutz zu zeigen. In Gersthofen wollen wir dieses Jahr gemeinsam mit den lokalen Unternehmen ein Zeichen setzen!"

Die Stadt hat bereits alle Gersthofer Unternehmen zum Mitmachen aufgerufen. In einer Pressemitteilung weist die Verwaltung darauf hin, dass alle Haushalte daran teilnehmen können, und zwar am Samstag, 25. März, von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr mit einem Ausschalten des Lichts. Um die dunkle Stunde auf nachhaltige Weise zu überbrücken, können Bio-Kerzen aus Fett- und Ölresten benutzt werden. Mit der Earth Hour fordern Menschen, Städte und Unternehmen mehr Einsatz für den Klimaschutz und die Natur, indem Bauwerke weltweit in symbolische Dunkelheit versetzt werden. Mit der Teilnahme der städtischen Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger soll eine Botschaft an die Politik gesendet werden.

Alle Mitmachenden können sich unter www.wwf.de/earth-hour als Unternehmen oder Privatperson zu der Aktion anmelden, um die Teilnahme zu verzeichnen. Weitere Informationen zur Kerzenverbrennung können unter https://blog.wwf.de/was-ist-drin-in-kerzen/ eingesehen werden.

