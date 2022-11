Gersthofen

18:30 Uhr

Gersthofen testet Chancen für großes Wohngebiet im Süden

Plus Mit dem Wohnquartier Römertor am südlichen Stadtrand hat Gersthofen die Hälfte eines geplanten "Eingangsportals" geschaffen. So könnte es westlich weitergehen.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Bezahlbarer Wohnraum ist in Gersthofen knapp. Deswegen möchte die Stadt neue Wohngebiete ausweisen. Das größte der vergangenen Jahre war das Wohnquartier Römertor am südlichen Stadtrand östlich der Augsburger Straße. Dort sind 200 Wohnungen entstanden. Auch der heute noch weitgehend freie Bereich westlich der Augsburger Straße soll langfristig ein Wohngebiet werden. Ein Masterplan soll aufzeigen, was dort möglich ist. Eines ist schon jetzt klar: Das Areal bietet einige Herausforderungen für die Stadtplaner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen