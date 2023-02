Gersthofer Agentur Sportbrain erweitert die Geschäftsleitung

Die Gersthofer Kreativagentur Sportbrain verstärkt ihre Führungsspitze. Vor zwei Jahren war Oliver Nowotny in das Unternehmen eingestiegen.

Die Kreativagentur Sportbrain Entertainment GmbH aus Gersthofen verstärkt ihre Führungsspitze: Zum 1. Februar ist Oliver Nowotny in die Geschäftsführung des Unternehmens aufgestiegen. 2021 war er als Director Content & New Business zur Gersthofer Digitalfirma gekommen. Künftig wird er zusammen mit Christoph von Külmer in einem Geschäftsführer-Duo den Wachstumskurs steuern.

Als Teil des Gersthofer Teams konnte Nowotny bereits bedeutende Meilensteine, beispielsweise den Gewinn des Deutschen Agenturpreises 2022, erreichen.

Einen Meilenstein hat die Agentur auf jeden Fall schon erreicht: Nach den beiden erfolgreichsten Geschäftsjahren ihrer Geschichte, in denen das 30-köpfige Team eine Umsatzsteigerung von knapp 90 Prozent erreichte, gehört Sportbrain nun nach eigenen Angaben zu den vier Prozent der größten Agenturen Deutschlands. Seit 2011 betreut das Team in Gersthofen Kunden von international bedeutendem Format wie Schöffel, BMW, Bauhaus, SAP, Ravensburger und Deuter über alle Segmente des digitalen Kreativmarketings hinweg. So werden neben der Content-Produktion im eigenen Studio in Gersthofen auch die Bereiche Social Media Marketing, Paid Media Marketing, Website-Kreation und -Umsetzung, Chatbots, Strategie-Entwicklung und Beratung abgedeckt. (AZ)

