Gersthofen

Gersthofer erlaufen einen neuen Spendenrekord

Plus Rund 140 Menschen gehen bei der Aktion „Gersthofen läuft!“ an den Start und legen insgesamt 1759 Kilometer zurück. Damit wird das Ergebnis aus dem Vorjahr deutlich übertroffen.

Von Nicola Jäckel

Der Sponsoren-Lauf „ Gersthofen läuft!“ geht in die zweite Runde und das sehr erfolgreich. Knapp 9000 Euro sind dabei zusammengekommen und ermöglichen der Familienstation die Finanzierung einer neuen Gruppe. Zudem gingen bereits vor dem Lauf 6000 Euro an Spenden von örtlichen Unternehmen ein und die Einnahmen von Essen und Getränken stehen noch nicht fest. „Wir rechnen insgesamt mit etwa 15.000 Euro, das hängt aber auch davon ab, ob alle zuverlässig überweisen“, sagte Monika Schiefer. Rund 140 Menschen aus Gersthofen und den umliegenden Gemeinden hatten am Samstag ihre Laufschuhe ausgepackt, um gemeinsam bei strahlendem Sonnenschein für den guten Zweck zu laufen. Stolze 1759 Kilometer – quasi die Strecke, die man mit dem Auto von Gersthofen bis Catania auf Sizilien fahren würde – legten alle Teilnehmenden gemeinsam zurück und erzielten ein neues Rekordergebnis.

Die vier Vereine, die Kolpingfamilie, die Gersthofer Partyfreunde, der DAV und die Naturfreunde, stellten heuer den zweiten Spendenlauf „Gersthofen läuft!“ auf die Beine und konnten sogar das Ergebnis von 20.000 Euro aus dem Vorjahr toppen. „Mit dem Geld wollen wir eine neue Gruppe für Trennungskinder ins Leben rufen“, erzählt Daniela Schöffel, Leiterin der Familienstation. Der Bedarf sei da und habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Bereits jetzt gäbe es einige Interessenten. „Geplant sind kleine, altersspezifische Gruppen, auf die individuell eingegangen werden kann“, schildert Schöffel. Die ganze Familienstation freut sich sehr über die Spendengelder.

