vor 32 Min.

Gersthofer Freibad öffnet mit neuer Rutsche und höherem Eintritt

Wenn das beliebte Gersthofer Freibad Gerfriedswelle am Freitag öffnet, gibt's als Attraktion eine neue Rutsche.

Plus Die "Eisheiligen" sind vorbei. Nun öffnet das Gersthofer Freibad Gerfriedswelle. Und zur neuen Badesaison gibt's auch einige Neuheiten.

Von Gerald Lindner

Der Frühling ist nun wohl endgültig eingekehrt: Am Freitag, 17. Mai, öffnet das Freibad Gerfriedswelle an der Sportallee in Gersthofen pünktlich zu den Pfingstferien und es gibt einige Neuigkeiten. Die neue Rutsche konnte bereits vom TÜV abgenommen werden und die Proberutscherinnen und -rutscher waren laut einer Rathaussprecherin begeistert. Änderungen gibt es beim Eintritt und den bisherigen Geldwertkarten.

Die alte Rutsche wurde durch eine neue, rote Edelstahl-Rutsche ersetzt. Am Verlauf der Rutsche haben sich keine Änderungen ergeben. Der Auslauf der Rutsche wurde neu gestaltet, sodass sie jetzt sanfter ausläuft. Kurz vor der Freibad-Eröffnung wurde die Rutsche jetzt auch offiziell vom TÜV freigegeben.

