Gersthofer Nachhaltigkeitsfest geht mit vielen Aktionen in die dritte Runde

Wie kann ich die Natur möglichst bewahren und dennoch gut leben? Dies ist eine der Fragen, welche sich das Gersthofer Nachhaltigkeitsfest widmet.

Das mittlerweile dritte Nachhaltigkeitsfest findet am Sonntag, 30. Juni, unter dem Motto „Mach mit!“ statt. Dieses Jahr geht es ums Mitmachen, bewusst erleben und nachhaltig genießen. Dabei gibt es unter anderem Tipps für ein Leben, das weniger Raubbau an der Natur verursacht. In verschiedenen Aktionen wird auch auf sinnvolle Aktionen aufmerksam gemacht, ebenso wie auf Möglichkeiten, die bereits heute für ein nachhaltigeres Leben zur Verfügung stehen.

Und das ist geplant: Von 11 bis 17 Uhr ist auf dem Rathausplatz für jede Generation etwas geboten: Zum ersten Mal gibt es einen Wasserspielplatz, auf dem die Kinder toben können. Eine Ape-Bar mit Cocktails ist wieder dabei, genauso wie ein großer Hobbykünstlermarkt mit vielen regionalen Handarbeiten, wie Taschen, Schmuck, Holzkunst und Upcyclingprodukten.

Mitreden ist gefragt: Die Stadt Gersthofen richtet dieses Jahr eine „Speakers Corner“ an der grünen Bühne ein. Hier kann jede und jeder, der möchte, fünf Minuten zu einem selbst gewählten Thema rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz reden. Der „Speakers Corner“, nach dem Londoner Vorbild im Hyde Park, ist von 14 bis 15 Uhr geöffnet. Bewerben kann sich jede:r unter veranstaltung@gersthofen.de mit Namen, Alter, Telefonnummer, Wohnort und Thema bis zum 16. Juni.

Am Stand der Naturfreunde Gersthofen können Besucher und Besucherinnen dieses Jahr mitgebrachte T-Shirts neu bedrucken. Die Umweltstation organisiert wieder den beliebten Filzworkshop für Kinder, außerdem können dieses Jahr Wildbienenhäuschen vor Ort selbst gebaut werden. Mit dabei beim Markt der Möglichkeiten sind auch Greenpeace, bike-n-fun, das Klexs-Theater, der ADFC und der Wasserbulli der swa.

Gersthofen gibt Einblick in den Wald der Zukunft

Als besonderer Höhepunkt ist der „Zukunftswald“ der bayerischen Forstverwaltung beim Nachhaltigkeitsfest zu Gast. Hier wird der Klimawandel in einem großen Zelt mit rund 600 Pflanzen sichtbar und erlebbar. Die Besucherinnen und Besucher begeben sich in das L-förmige Zelt und folgen dem Temperaturpfad durch den Wald. Sie laufen auf einem Holzsteg in die Klimazukunft. Die Zeitreise beginnt im vitalen Fichtenwald. Mit steigender Erderwärmung stirbt dieser ab. Der Vogelgesang verstummt. Die Ausstellung führt dann in klimastabile Mischwälder mit Buche, Tanne, Eiche, Edellaubholz und alternativen seltenen oder standortsfremden Baumarten. Hier hören die Besucherinnen und Besucher viele verschiedene Vogelarten. Am Ende entlässt die Ausstellung in eine unsichere forstliche Zukunft. Dort stehen im Außenbereich Tische, an denen Försterinnen und Förster zum Gespräch einladen.

Lesen Sie dazu auch

Beim Nachhaltigkeitsfest werden zudem viele Mitmachaktionen für jedes Alter angeboten. „Fast alle davon sind für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei und natürlich auch nachhaltig. Darauf achten wir besonders“, so Julia Schiemann, zuständig für Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Stadt Gersthofen.

Wie auch in den letzten Jahren wird es auch 2024 wieder zahlreiche Stände zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, vegetarische und vegane Essensangebote und auch ein Kinderprogramm geben. Diesmal konzentriert sich alles auf Sonntag, 30. Juni, am Rathausplatz Gersthofen. Weitere Informationen und das gesamte Programm des 3. Nachhaltigkeitsfestes gibt es unter www.gersthofen.de/nachhaltigkeitsfest