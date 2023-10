Gersthofer Stadtrat macht den Weg für das „Grüne Herz“ frei

Plus Seit vielen Jahren wird um das „Gersthofer Loch“ an der Bahnhofstraße mitten im Stadtzentrum gerungen. Nun ist der Weg frei für ein „Grünes Herz“. Und das ist nicht alles.

Mehr als zehn Jahre hat die Stadt Gersthofen mitten im Ort eine hässliche Brachfläche. Noch länger wurde darum gestritten, wie das rund 7000 Quadratmeter umfassende „Gersthofer Loch“ genutzt werden soll. Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Seit dem späten Mittwochabend ist klar: Der Stadtrat hat dem „Grünen Herzen“ Gersthofens zugestimmt. Das bedeutet, dass der Rathausplatz und das Loch, heute Potenzialfläche genannt, zu einem neuen Stadtpark mit viel Grün verbunden werden. Dieser Beschluss zieht weitere Umgestaltungen mit sich.