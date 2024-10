„Greg is Back“ und „Twäng!“ kommen am 31. Oktober in die Stadthalle Gersthofen

Ein musikalisches Highlight wartet Ende Oktober auf die Besucherinnen und Besucher der Stadthalle Gersthofen: Die beiden renommierten A-Cappella-Chöre „Greg is Back“ und „Twäng!“ kommen zum ersten Mal zu einem gemeinsamen Konzert auf die Bühne. Beide Chöre haben sich in der Szene einen Namen gemacht und begeistern seit Jahren ihr Publikum mit ihren Auftritten. Der Freiburger Popchor „Twäng!“ feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen und möchte das Jubiläum in Gersthofen auf besondere Weise feiern. Die 44 Sängerinnen und Sänger haben aktuelle Popsongs von Dua Lipa, Lizzo, The Weeknd oder Haller in ihrem Repertoire, arrangiert von Chorleiter Adrian Goldner speziell für die achtstimmige Besetzung. Darunter sind gefühlvolle Gänsehaut-Sounds, gewaltige Bass-Klänge bis hin zu Guter-Laune-Musik, untermalt vom satten Beatbox-Sound von Johannes Jäck (Beatbox) und Julian Knörzer (Co-Chorleiter und Beatbox). Der bekannte Augsburger A-Cappella-Chor „Greg is Back“ präsentiert mit seinen Local Heroes wieder musikalische Highlights von Pop über Rock bis EDM. Mit seinen über 30 einzeln mikrofonierten Sängerinnen und Sängern ist er mittlerweile eine feste Größe in der Stadthalle Gersthofen. Das Konzert findet am Donnerstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Stadthalle Gersthofen, statt. Tickets gibt es über https://tickets.stadthalle-gersthofen.de/ online. (AZ)