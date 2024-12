Hirblinger ist einer von 37 neuen Landwirtschaftsmeistern

Kürzlich erhielten die 37 neuen Landwirtschaftsmeisterinnen und Landwirtschaftsmeister von Regierungspräsidentin Barbara Schretter im Forum Mindelheim im Rahmen eines feierlichen Festakts ihre Meisterbriefe. Als Anerkennung für ihren Einsatz und ihr Durchhaltevermögen bekommen die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen zudem von der Bayerischen Staatsregierung den Meisterbonus in Höhe von 3000 Euro. Die Regierungspräsidentin gratulierte den erfolgreichen drei Absolventinnen und 34 Absolventen: „Sie haben sich vielen Mühen und Herausforderungen gestellt. Heute können Sie die Früchte Ihrer Ausbildung in Empfang nehmen. Damit geben Sie ein Signal, dass sie trotz schwieriger Rahmenbedingungen Zukunftschancen in Ihrem Beruf sehen.“ Aus dem Landkreis Augsburg kommt mit Martin Brem aus Hirblingen einer der 37 neuen Landwirtschaftsmeister. (AZ)

