Hubert Aiwanger wird in Gersthofen von seinen Anhängern frenetisch gefeiert

Plus Beim Sommerempfang der Freien Wähler im Landkreis erfüllte der Wirtschaftsminister alle Erwartungen mit gewohnt markigen Sprüchen und scharfen Angriffen gegen die Ampel.

Es hatten am verregneten Sonntagvormittag zur besten Weißwurstzeit aber nur wenige Bürger ins Wirtshaus zum Strasser zum Sommerempfang gefunden, die keine bekennenden Freien Wähler waren. Voll besetzt war der Saal daher zwar nicht, allerdings wurde der stellvertretende Ministerpräsident umso lauter mit Klatschen und Jubelrufen in Gersthofen begrüßt. Der Ehrengast wusste, wie er sich dafür zu bedanken hatte: „Ich bin früher gerne hierhergekommen und ich komme immer wieder gerne hierher.“ Eine Aussage, mit der Aiwanger den nächsten Applaus der Fangemeinde sicher hatte.