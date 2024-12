In den Sommerferien nach England

Vom 17. bis 30. August bietet der Deutsch-Britische Schülerdienst eine zweiwöchige Reise an Englands Ostküste an. Dabei können Schülerinnen und Schüler aus Gersthofen ihre Sprachkenntnisse verbessern sowie Land und Leute kennenlernen. Untergebracht sind die Jungen und Mädchen in speziell dafür ausgesuchten englischen Gastfamilien in Westgate-on-Sea. Die Kleinstadt liegt im Süden Englands und bekannt durch ihre Kreidefelsen-Formation „St. Mildreds Bay“. Jeweils vormittags werden die Jugendlichen in der School of English von qualifizierten englischen Sprachlehrern unterrichtet. Zum Ende des Sprachkurs bekommen alle ein Zertifikat. Nachmittags findet eine vielseitige Freizeitgestaltung am Strand, mit Sport und Ausflügen statt. Einen Tag verbringt die Gruppe in London und besucht die bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Englands Hauptstadt. Von Beginn der Reise an sind deutsche und englische Betreuer für die Gruppe da. Teilnehmen können Jugendliche ab elf bis 17 Jahren. Ein Infoheft ist kostenfrei per E-Mail an info@schuelerdienst.com erhältlich. Dabei Name und Anschrift nicht vergessen. (AZ)

