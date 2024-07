In Gersthofen bricht eine wichtige Einnahmequelle ein

Ergießen sich jetzt Hohn und Spott über Gersthofen? Stadtrat Peter Schönfelder (SPD/Grüne) erinnerte am Mittwochabend an ein Schafkopfspiel und wie groß die Schadenfreude bei den anderen ist, wenn die, die in der Regel Erfolg haben, einmal verlieren. In diesem Bild ist Gersthofen die stets reiche Stadt, die sich alles leisten kann. Sogar, all ihren Bürgern 100 Mark zu schenken. Doch jetzt sinken die Gewerbesteuereinnahmen und schon werden manche Räte nervös und greifen zum Rotstift. Der wiederum sollte ausgerechnet Obstbäume treffen. Das sorgte für eine ausführliche Diskussion, deren Ende schließlich erzwungen wurde.

Cordula Homann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbesteuereinnahme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis