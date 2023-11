Gersthofen

In Gersthofen ziehen viele Menschen zu – und wieder weg

Plus Bei der Bürgerversammlung geht Michael Wörle auf die Besonderheiten der Bevölkerung in Gersthofen ein. Er fand auch deutliche Worte zu den Themen Klimawandel und Migration.

Mehr als 24.000 Einwohner, 600 Verwaltungskräfte und 100 verschiedene Nationalitäten über das Stadtgebiet verteilt – alleine schon diese Zahlen zeigen, wie groß und vielfältig die Stadt Gersthofen ist. Auffällig sei, dass in Gersthofen bei der Bevölkerung durch Zu- und Wegzüge viel Bewegung drin sei, sagte Bürgermeister Michael Wörle bei der Bürgerversammlung in der Stadthalle.

Bevor jedoch der Jahresrückblick erfolgte, fand Wörle deutliche und persönliche Worte, was die Themen Klimapolitik und Flüchtlingsfragen anbelangt. Wörle kritisierte, dass es in Deutschland eine Art Beschwerdekultur gebe: „Immer diese Diskussionen und Schuldzuweisungen, wer alles was falsch macht. Ich selbst wüsste in der Summe kein Land, dem es besser geht als uns!“ Wörle zufolge müsse in Gersthofen weder jemand hungern noch frieren, und auch die Wirtschaft sei in der Stadt gut aufgestellt: „Ich glaube, die Welt geht nicht unter, wenn ich mir nach einem halben Jahr in der Berufstätigkeit noch keine Penthousewohnung kaufen kann“, so Wörle.

