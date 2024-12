In Gersthofen schnellt der Wasserpreis in die Höhe

Eine wenig frohe Botschaft vor Weihnachten erreicht die Bewohner Gersthofens: Für Wasserverbrauch müssen sie ab dem nächsten Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen. Einen Grund für die Preiserhöhung haben die Gersthofer noch gut in Erinnerung: der Störfall mit Keimen im Trinkwasser vor gut vier Jahren. Vorgezogene Investitionen ins Wassernetz und Wasserwerk haben einen Verlust in Millionenhöhe verursacht und müssen jetzt ausgeglichen werden. Im Stadtrat entbrannte eine Kontroverse zu den Fragen: Lieber die Grundgebühr erhöhen oder den Verbrauchspreis anheben? Was ist gerecht, und wer wird wie stark belastet? Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus.

