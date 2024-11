In Gersthofen zieht der Advent ein

Es wird weihnachtlich: Am Sonntag, 24. November, findet der „Basar der Vereine“ zu Gunsten der Gersthofer Stiftung „Hilfe in Not“ statt. Bereits zum 50. Mal laden Gersthofer Ortsvereine am Sonntag vor der Eröffnung des Gersthofer Weihnachtsmarkts Wintermärchen ein. Eröffnet wird der „Basar der Vereine“ um 13 Uhr von Bürgermeister Michael Wörle. Das Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Musikalisch wird der Nachmittag vom Jugendorchester Gersthofen Schwäbische Bläserbuben, der Gerry Fried Big-Band, der Stadtkapelle Gersthofen, den Gersthofer Blasharmonikern sowie der Sing- und Musikschule umrahmt. Das DanceCenter No1 präsentiert einen Querschnitt ihrer Arbeit mit den Kindern.

