Ingrid Knöpfle verabschiedet sich nach 46 Jahren vom Industriepark Gersthofen

Nach 46 Jahren im Industriepark Gersthofen ist Ingrid Knöpfle Ende November in den Ruhestand gegangen. Ihre Karriere ist mit der wechselvollen Geschichte des Standorts eng verknüpft. Knöpfles Karriere begann 1978 mit einer Lehre zur „Industriekauffrau“ im Werk von Hoechst, einem Unternehmen, das später von Clariant und schließlich von der MVV-Gruppe übernommen wurde. In der ganzen Zeit blieb sie dem Industriepark in Gersthofen treu.

Nach ihrer Ausbildung wechselte Ingrid Knöpfle in verschiedene Abteilungen. Mit der Übernahme von Hoechst durch Clariant 1997 wurde Ingrid Knöpfle die rechte Hand von Geschäftsführer Dr. Herrmann Teufel. Ab diesem Zeitpunkt übernahm sie die Leitung der neu gegründeten Abteilung Marketing und Kommunikation und baute sie aus. In den frühen 2000er Jahren entwickelte sie den Außenauftritt der Industriepark Gersthofen Servicegesellschaft (IGS) samt Logo, Broschüren und Internetauftritt. Sie betreute die Kunstvernissagen im Industriepark, die seit 1996 Tradition sind und pflegte mit Tagen der Offenen Tür und der Kommunikation beim Neubau des EBS-Kraftwerks die Beziehung zur Nachbarschaft. Ingrid Knöpfles langjährige Tätigkeit und ihr Engagement haben den Industriepark Gersthofen sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit nachhaltig geprägt. (AZ)