Italienischer Abend am Flugplatz

Regelmäßig organisiert Ina Neis vom Vorstand der Kolpingsfamilie Gersthofen gesellige Abende. Dieses Mal speisen Mitglieder und Gäste beim italienischen Abend im Restaurant „Triebwerk - Südtiroler Speckstube“ bei den Wirtsleuten Innerhofer, Flughafenstraße 6 in Augsburg am Flugplatz. Termin ist am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr. Die Reservierungs-Gebühr von 20 Euro ist bis 13. September an das Konto DE 76 72062152 00000 36005 zu überweisen. Vor Ort wird dieser Betrag wieder erstattet. Essen und Getränke zahlen alle selbst. (AZ)