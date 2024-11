Italienisches Flair im TC Rot-Weiß Gersthofen: Passione e Cucina übernimmt

Wechsel in der Vereinsgaststätte des TC Rot-Weiß in Gersthofen: Nachdem der letzte Pächter, ein indischer Wirt, nach 15 Jahren erkrankte und kündigte, hat der TC Rot-Weiß Gersthofen nun einen neuen Pächter: Passione e Cucina, ein Familienbetrieb, der italienische Speisen und Getränke anbietet. Am 7. November eröffnete das Vereinsrestaurant offiziell. Die Betreiber sind begeistert von der Lage und dem freundlichen Empfang.

