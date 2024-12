Junge Musiker aus Gersthofen qualifizieren sich für Concertino

Der Bezirksentscheid für den Solo-Duo-Wettbewerb „Concertino“ fand in diesem Jahr in Maingründel statt. Dabei konnten auch vier junge Musiker des Jugendorchesters Gersthofen die Jury von ihrer musikalischen Qualität und ihrem harmonischen Zusammenspiel überzeugen. Mit ihrem Vortrag erhielt das Klarinettenduo Maxima Mayer (Zweite von links) und Helena Stromer (links) in der Altersgruppe IV/Duo sowie der Klarinettist Korbinian Hochmuth (rechts) in der Altersgruppe V/Solo das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“. Die Drei qualifizierten sich damit für den Verbandsentscheid des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) am 8. Februar 2025 in Ursberg. Die Klarinettistin Leonie Fiebinger (Zweite von rechts) erhielt in der Altersgruppe II das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg“. Entsprechend gut vorbereitet hatte die jungen Musizierenden der Klarinettenlehrer Klaus Türk. (AZ)

