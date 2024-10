Kinderbetreuungseinrichtungen in Gersthofen öffnen ihre Türen

Auch in diesem Jahr veranstalten die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Gersthofen wieder einen Tag der offenen Tür. Die Veranstaltungen sind für Eltern, Kinder und pädagogisches Personal gedacht. Die Mitarbeiter beantworten Fragen und führen durch die Häuser und Gruppenräume. Am Samstag, 26. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, sind dafür das Kinderhaus und das Conti am Ballonstartplatz (Albstr. 4) geöffnet. Besucht werden können am Samstag, 16. November, von 10 bis 12.30 Uhr die Kita und der Hort Lechstrolche (Roseggerstr. 22), die Krippe Blumenwiese (Schubertstr. 64) sowie die Mittagsbetreuung an der Goetheschule (Roseggerstr. 20). Weiter öffnet am Samstag, 23. November, von 10 bis 12.30 Uhr, der Kolpingkindergarten (Roseggerstr. 29) und die Kita Kindervilla Tiefenbacher (Ziegeleistr. 5). Am Samstag, 30. November, von 10 bis 12.30 Uhr, können der Hedwigskindergarten (Böhmerwaldstr. 27) und die Kita St. Ulrich (Sportallee 29) besucht werden. Folgende freie Träger machen an der Aktion noch in diesem Jahr mit: die Kita Via Claudia (Albstr. 70) am Donnerstag/Freitag, 14./15. November, jeweils von 16 bis 18 Uhr, und der Evangelische Johanneskindergarten mit Hort (Dietrich-Bonhoeffer-Weg 4 und 6) am Freitag, 29. November, ebenfalls von 16 bis 18 Uhr. Alle anderen Einrichtungen veranstalten ihren Tag der offenen Tür erst im kommenden Jahr. (AZ)

