Klein gegen Groß: Unfall kurz vor der Strasser-Kreuzung

Ein im vorderen Bereich eingedrücktes kleines Auto und daneben ein großer Laster mit Warnblinkanlage: Das Bild, das sich am Mittwochnachmittag in der Bauernstraße kurz vor der Strasser-Kreuzung in Gersthofen bot, ließ Schlimmeres befürchten. Doch bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge sind laut Polizei weder der Autofahrer aus dem Raum Viechtach noch der Lkw-Fahrer verletzt worden. Zur Sicherheit waren Feuerwehr und Rettungsdienst an den Unfallort gerufen worden. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich der Zusammenstoß ereignet, als der Autofahrer aus der seitlichen Parkbucht ausscherte. Genauere Angaben können erst nach der ausführlichen Unfallaufnahme gemacht werden. Da die Bauernstraße stadtauswärts in Richtung Lechbrücke gesperrt war, wurde der Verkehr von der Polizei umgeleitet. (kar)

