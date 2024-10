Kolpingsfamilie thematisiert St. Oscar Romero

Mitglieder und Gäste der Kolpingsfamilie Gersthofen werden von Monsignore Weiß über das Wirken des Oscar Romero, Bischof und Märtyrer aus El Salvador in Mittelamerika informiert - aber auch über die aktuelle Situation in El Salvador und über die Arbeit des Kuratoriums EL Salvador in der Pfarreien-Gemeinschaft. 2024 wurde nach der Heiligsprechung 2018 das Pfarrzentrum in „St. Oscar Romero“ umbenannt. Als Erzbischof kämpfte Oscar Romero in seinem Heimatland vehement gegen Armut und Ungerechtigkeit. Den Machthabern wurde er mit seinem Aufbegehren gefährlich. Während eines Gottesdienstes wurde er am Altar im März 1980 ermordet. Am Sonntag, 13. Oktober, um 14.30 Uhr findet diese Veranstaltung bei Kaffee und Kuchen vom Kuratorium El Salvador statt. Dorthin fließt der Erlös. Vielen ist Weiß als Pfarrer in Gersthofen in bester Erinnerung. (AZ)